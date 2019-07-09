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Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü restorasyon çalışması kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyon nedeniyle araç trafiğine kapatılması için çalışma yaptı. 

Köprünün Edirne tarafından girişine direk diken ekipler, çalışma olduğunu gösterir tabela astı. Trafik ekiplerince de köprünün Karaağaç mevkisi tarafına dubalar konarak araçlar yönlendirdi.

Köprünün kapatılması nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşım Bosnaköy köyünden ve Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanacak.

Aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmasına başlanacak.

AA

İlkbaharda başlanması planlanan tarihi köprülerdeki restorasyon, bölgedeki tesis sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak ertelenmişti.

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