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Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe Kasabasında, alınan istihbari bilgiler sonucunda, düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.

Yakalanan Ü.I. B.Y. Ö.F.K. ve AK. İsimli şüpheliler hakkında, gerekli yasal işlemler başlatılarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


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