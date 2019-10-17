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  3. Tarihi caminin altında bulundu! Ekipler harekete geçti

Tarihi caminin altında bulundu! Ekipler harekete geçti

Tarihi caminin altında bulundu! Ekipler harekete geçti

Edirne'de uzun yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat restorasyon sürecinde bulununca polis alarma geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camisi'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.

Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.

Polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.

Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar, imhası için bomba imha ekiplerine teslim edildi.

(AA)

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