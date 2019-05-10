Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0978
  • 6,8571
  • 252.242
  • 88.583
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın bulunduğu alanda defineciler, 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu açtı. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzol, tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için talimat verdiklerini söyledi.

Bartın- Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına 1941 ile 1954 yılları arasında kayalara oyularak, yapılan heykel ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtı'nda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kuşkayası Yol Anıtı'nın kaya oymalarının bittiği toprak zeminde 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu kazan defineciler, yanlarında getirdikleri çuvalları da bıraktı. Kuşkayası Yol Anıtı'nı görmeye gelen tatilciler, duruma tepki gösterdi.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, "Kuşkayası Yol Anıtı Roma döneminde yapılan Amasra için ülkemiz için önemli eserlerden biridir. Bizler de yol anıtının alt tarafında 2 kaçak kazı yapıldığını ihbar aldık. Jandarmamıza ve gerekli mercilere talimatımızı verdik. İnşallah bu tarihe zarar verenler bir an önce bulunur ve adalete teslim edilir. Bu durum bizleri de üzdü" dedi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Bingöl´de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek b

2 Lise Öğrencisinin Şakası Ölümle Sonuçlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

Polisler bile inanamadı... Villadan cephanelik çıktı