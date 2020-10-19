Tarhun nedir, ne demek? Tarhunun faydaları nelerdir?

Tarhun bitkisinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Kuzey yarımkürede yetişen tarhun, Anadolu'da makarnalarda ve çorbalarda sık sık kullanılan besinlerdendir. Fransa'da "Otların Kralı" olarak adlandırılan tarhun, hazımsızlığa iyi gelir ve idrar söktürücü özelliği de bulunur.

TARHUN NEDİR, NE DEMEK?

Tarhun papatyagiller türünden bir bitki olarak karşımıza çıkar. Yaprakları baharat olarak kullanılır.

Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.

Türkiye'de Bayburt'un yedigözeler köyünde aroma bakımından zengin olarak yetişir. Yörede "dargun" olarak isimlenmiştir. Ayrıca ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak da anılmaktadır.

Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde,

TARHUNUN FAYDALARI NELERDİR?