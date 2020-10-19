Tarhun nedir, ne demek? Tarhunun faydaları nelerdir?
Tarhun, Kuzey yarımkürede yaygın olarak yetişmektedir. Tarhunun yaprakları baharat olarak kullanılmakla beraber Anadolu'da ise çorbalarda sıkça tercih edilen besinlerden biridir. Sindirim sistemin faydası ve idrar söktürücü özelliği sayesinde Tarhunun faydalarını sizin için derledik.
Tarhun bitkisinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Kuzey yarımkürede yetişen tarhun, Anadolu'da makarnalarda ve çorbalarda sık sık kullanılan besinlerdendir. Fransa'da "Otların Kralı" olarak adlandırılan tarhun, hazımsızlığa iyi gelir ve idrar söktürücü özelliği de bulunur.
TARHUN NEDİR, NE DEMEK?
Tarhun papatyagiller türünden bir bitki olarak karşımıza çıkar. Yaprakları baharat olarak kullanılır.
Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.
Türkiye'de Bayburt'un yedigözeler köyünde aroma bakımından zengin olarak yetişir. Yörede "dargun" olarak isimlenmiştir. Ayrıca ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak da anılmaktadır.
Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde,
TARHUNUN FAYDALARI NELERDİR?
- Hazımsızlığa iyi gelir.
- Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.
- Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.
- İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.
- İdrar söktürücü özelliği vardır.
- Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.
- Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.
- Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
- Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.