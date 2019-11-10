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  3. Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi

Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi

Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri farklı bir tropikal ürün olan, tanesi 50 liradan satılan mangoya yönlendirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen mango da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

Tropikal meyve yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri bir başka tropikal ürün olan mangoya yönlendirdi.

Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan mangoya bölgedeki yabancılar kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve aroması daha iyi olduğu için ithaline göre daha çok tercih edilen yerli mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, ilçelerinde, ekonomik değeri yüksek mango meyvesine ilginin arttığını söyledi.

Deneme üretimlerinde iyi sonuçlar alındığını vurgulayan Göktepe, "Alanya'da şu ana kadar 220 üreticiye fidan desteği verdik. Mango üretim alanı da son iki yılda 150 dekara ulaştı. Bu ürün, yeni olması nedeniyle tam olarak istenilen ekonomik değere ulaşmadı. Ancak son iki yıldır çok fazla ilgi var. Soğuk havaya daha dayanıklı. Ekilen alanlardan ürün alınmasıyla ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

BİR AĞAÇTAN 100 MANGO 

Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici de tropikal meyvelere ilgisi nedeniyle İstanbul'da atıklardan ürettiği biodizel işini bırakarak Alanya ilçesinde yaşamaya başladığını dile getirdi.

Yaklaşık yedi yıldır ortağı Veli Çelik ile mango üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Ezici, "İşe çekirdekten mango fidanı üretmekle başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 7 bin fidan satışı gerçekleştirdik. Mango fidanı dikildikten üç yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Beş yaşına geldiğinde ise yaklaşık 100 mango alınıyor. 10 yaşına gelen bir mango ağacı ise yaklaşık bin adet meyve vermiş oluyor. Şu anda meyvelerin tanesi 50 liraya kadar gidiyor. Ülkemizde üretilen mango iç piyasaya yetmediği için ithal ediliyor." diye konuştu.

Mangonun Rusya'da 20 dolar, Londra'da 30-35 paund, Paris'te ise 13 avroya satıldığını aktaran Ezici, Avrupa'da 600 bin ton mango tüketildiğini, 1,2 milyar avronun mangoya harcandığını kaydetti.

Dünyada 46 milyon ton mango üretildiğine değinen Ezici, 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip bu meyvenin muzun beş katı para kazandırdığını savundu.

"VERİMİNDEN VE SATIŞINDAN MEMNUNUZ"

Gazipaşa ilçesinde yaşayan Sefa Oğuz ise 2 dönüm bahçesinde 4 yıldır mango yetiştirdiğini belirtti.

Mango üretmekten memnun olduğunu vurgulayan Oğuz, "Çok su istemeyen, çok bakıma ihtiyacı olmayan bir ağaç. Veriminden satışına kadar her şeyinden memnunuz. Avokado ve muzla kıyasladığımda kesinlikle mango öneriyorum. Mangoda kimyasal bir şey vermiyoruz. Veremeyiz de. Çünkü aromasını bozar. Aroması bozulduktan sonra ithal mangodan farkı kalmaz. Bundan sonra 10 dönümlük bir mango serası kurmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Mehmet Türköz de daha önce yaptığı ithal mango satışından müşterilerin memnun olmadığını bildirdi.

Yaklaşık iki yıldır yerli mango satışı yaptığını belirten Türköz, "Müşterilerimiz fiyatı biraz yüksek bulsa da tadından, lezzetinden memnun. Alan bir kez daha alıyor. Lezzeti, aroması mükemmel." dedi.

AA


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