Tandır çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tandır çorbası tarifi ve yapılışı!

Tandır çorbasının yapılışı MasterChef Türkiye izleyicilerinin ve mutfak severlerin ilgisini çekti. Somer, Danilo ve Mehmet Şef jüriliğinde yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği MasterChef son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Afyonkarahisar’a özel 5 yemek yapmaları istenirken aralarında Tandır çorbası da yer alıyordu. İşte MasterChef Tandır çorbası tarifi...



TANDIR ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

250 gr az yağlı dana eti 2 su bardağı yoğurt 1 su bardağı pirinç 2 adet yumurta 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı tereyağı 2 çay kaşığı pul biber

TANDIR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?