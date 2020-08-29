29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:49 | Son Güncelleme:
Tandır çorbasının yapılışı MasterChef Türkiye izleyicilerinin ve mutfak severlerin ilgisini çekti. Somer, Danilo ve Mehmet Şef jüriliğinde yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği MasterChef son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Afyonkarahisar’a özel 5 yemek yapmaları istenirken aralarında Tandır çorbası da yer alıyordu. İşte MasterChef Tandır çorbası tarifi...
Tandır çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tandır çorbası tarifi ve yapılışı!
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde pişirilen Tandır çorbası tarifi izleyenlerin beğenisini kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapan MasterChef son bölümünü 30 Ağustos'a özel olarak Afyonkarahisar'da çekti. Yarışmacılardan istenen menüde Tandır çorbası da yer alıyordu. Peki, Tandır çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Tandır çorbasının yapılışı MasterChef Türkiye izleyicilerinin ve mutfak severlerin ilgisini çekti. Somer, Danilo ve Mehmet Şef jüriliğinde yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği MasterChef son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Afyonkarahisar’a özel 5 yemek yapmaları istenirken aralarında Tandır çorbası da yer alıyordu. İşte MasterChef Tandır çorbası tarifi...
TANDIR ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
- 250 gr az yağlı dana eti
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı pirinç
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 çay kaşığı pul biber
TANDIR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Tandır çorbası yapılışı için; 250 gr az yağlı dana eti güzelce kavrulur ve üzerini 1-2 parmak geçecek kadar suyla birlikte düdüklüde haşlanır.
- Haşlanan etler çıkartılır ve didiklenir. Et suyu, çorbanın pişeceği tencereye süzülür. Kaynayan suya 1 su bardağı pirinç atılır ve yumuşayana kadar pişirilir.
- Meyanesi için; 2 yumurtanın sarısı ayrılır ve 2 su bardağı yoğurt ile çırpılır.
- Yoğurdun üzerine 2 yemek kaşığı un eklenir ve biraz da su dökülüp pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırılıp çorbaya yavaş yavaş dökülür.
- Didiklenen etler eklenip 1-2 taşım kaynatılır ve çorba ocaktan alınır. 2 yemek kaşığı tereyağında 2 çay kaşığı pul biber kızdırılır ve çorbanın üzerine gezdirilir.