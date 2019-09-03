Talaş böreği nasıl yapılır? İşte en pratik Talaş böreği tarifi

Talaş böreği nasıl yapılır? Master Chef Turkiye programında yapılan Talaş böreği izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli sebze ve besinlerle birlikte yapılan ve Türk damak zevkine uygun ulan Talaş böreği tarifi ve malzemelerini sizler için hazırladık. Haberimiz içerisinden Talaş böreği tarifine ve yapılışına ulaşabilirsiniz

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Sote kuşbaşı etleri mümkün olduğunca küçültün. Ayıklanmış bezelye tanelerini kaynar suda haşlayın. Renk ve besin değerlerini kaybetmemesi için soğuk-buzlu suya atıp şoklayın. Suyunu süzüp bekletin. Kabuğunu soyduktan sonra kısa bir süre haşladığınız havucu minik küpler halinde kesin.

Tereyağı ve zeytinyağını küçük bir tencerede eritin. Sote kuşbaşı etleri yüksek ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Kuru soğanları ekleyip pişirme işlemini sürdürün. Domates salçasını katıp karıştırın. Haşlanmış bezelye, havuç ve sıcak suyu ekledikten sonra kapağı kapalı tencerede etler yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çeken etli iç harcı tuz ve dağ kekiğiyle lezzetlendirin. Ilınması için dinlendirin.Oda ısısında çözdürdüğünüz milföy hamurlarının orta kısımlarına hazırladığınız etli iç harçtan koyun. Üçgen ya da kare şeklinde kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirdiğiniz böreklerin üzerine ayçiçek yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu ve ay çekirdeği içi serpiştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

-500 gramsote kuşbaşı

-1 adetorta boy kuru soğan

-1 su bardağıhaşlanmış bezelye

-2 adetorta boy haşlanmış havuç

-1 yemek kaşığıtereyağı

-1 yemek kaşığızeytinyağı

-1/2 tatlı kaşığıdomates salçası

-1 tatlı kaşığıdağ kekiği

-1/2 çay kaşığıtuz

-1/2 su bardağısıcak su

-10 adetmilföy hamuru

Üzeri için:

-1 adetyumurta sarısı

-1 yemek kaşığıayçiçek yağı

-1 yemek kaşığıçörek otu

-2 yemek kaşığıayıklanmış ay çekirdeği ya da susam

-Talaş Böreği Tarifinin Püf Noktası

-Haşlanmış bezelye ve havuç fırında da pişmeye devam edeceği için çok fazla yumuşamamalarına dikkat edin. Havucu bütün olarak haşlayıp sonrasında doğrayın.