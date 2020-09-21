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  • Taksim'de genç kadını takip etmişti: Mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi
21 Eylül 2020 Pazartesi 13:23 | Son Güncelleme:

Taksim'de genç kadını takip etmişti: Mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi

Taksim'de genç kadını takip etmişti: Mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi
İHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını dakikalarca takip ettikten sonra güven timleri tarafından yakalanan şahıs için savcılıktan, mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

İstiklal Caddesi'nde pazar günü, genç kadını dakikalarca takip eden şahıs güven timleri tarafından takip edildikten sonra yakalanmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Seze T., adlı şahıs  savcılık tarafından mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

İHA'da yer alan haberde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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