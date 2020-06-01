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  3. Taksim Camii'nde çalışmalar yeniden başladı
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:11 | Son Güncelleme:

Taksim Camii'nde çalışmalar yeniden başladı

Taksim Camii'nde çalışmalar yeniden başladı

Yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete hazır hale gelmesi beklenen Taksim Camii'nde hazırlıklar yeniden başladı.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımına koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verildi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle Taksim Camii'nde de inşaat çalışmaları bugünden itibaren yeniden başlıyor.

Taksim Camii inşaat çalışmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülecek.

"YIL SONUNA KADAR CAMİNİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim'de yapılan caminin tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

Cami tamamlandığında İstanbul ve Taksim Meydanı'na önemli bir değer katacağını belirten Yıldız, "Cami çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde bugünden itibaren Taksim Camii'nde inşaat çalışmaları yeniden başlayıp hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Caminin dış cephe çalışmaları bitti sayılır. Caminin camlarının takılması sürecek. Caminin alt katlarındaki çalışmalar tamamlanmıştı. Çalışmalar başlayınca ince işçilik çalışmalarına devam edilecek. Minarelerin kaplaması da sürdürülecek. Camideki inşaat çalışmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak. Yıl sonuna kadar caminin tamamlanmasını ve ibadete hazır gelmesini bekliyoruz."


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