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Takside gasp dehşeti

Takside gasp dehşeti

Arnavuköy'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı.

Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. 

Takside gasp!

Taksi şoförü Yılmaz Kasap'ın boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi. Kasap çaresiz cebindeki 600 lirayı çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi.

 Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen soygun anını inceleyerek soyguncuyu tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.


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