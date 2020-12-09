Taksici 10 liraya götürmeyince aracı çaldı: "Kendi kendimi götürdüm"

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde geldiği taksi durağından cebindeki 10 lirayla evine gitmek isteyen Ünal U. taksicilerden olumsuz yanıt alınca kontak anahtarı üzerindeki taksiyi alıp, kaçtı. Ünal U. ertesi gün geldiği durağın yanındaki markette, polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde geldiği taksi durağında, 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Taksicilerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde olan taksiye binip, uzaklaştı.

TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi terk edilmiş olarak bulundu. İş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını inceleme başladı. Görüntülerde şüpheliyi gören poliler, marketten çıktıkları sırada gelen Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U., gözaltına alındı.

GİDECEĞİ YERE VARIP TAKSİYİ ORADA BIRAKMIŞ

Taksiyi çalması ve ertesi gün geri gelmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ünal U.’nun yakalanmasına tanık olan market sahibi Ferdi Şen, "Cebinde 10 lira varmış, buradaki taksici arkadaşlara 'Beni götürür müsünüz?' diye sormuş. Taksiciler de 'götürmeyiz' deyince, anahtarı üzerindeki takisiyi alıp, gitmiş. Gideceği yere varıp, taksiyi orada bırakmış’’ dedi.

"KENDİ KENDİMİ GÖTÜRDÜM"

Şen, "Polisler, Ünal U. ile göz göze geldiler. Polis, ‘Neden taksiyi çaldın? diye sorunca, '10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm’ dedi. Bir de polislere ‘taksimetreyi açmadım’ diye cevap verdi. Daha sonra karakola götürüldü.’’ şeklinde konuştu.