Takograf nedir, ne demek? Takograf cihazı ne işe yarar?

Takograf ya da takometre ağırlığı 3500 Kg üzerinde olan taşıtlarda kullanılan bir cihazdır. Almanca kökenli olan kelime takograf, aracın yol hızını kontrol etmektedir. Uzun yol şoförlerinin hayatı için önemli olan takograf hakkında bilgiler haberimizde.

TAKOGRAF NEDİR, NE DEMEK?

Takograf, sürat veya katedilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek üzere başta otobüsler ve kamyonlar olmak üzere bazı taşıtlara monte edilen cihaz. Özellikle nakliye şoförlerinin yasalarca müsaade edilen sürüş sürelerini ve süratleri geçmemesini sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğini artırmasının yanı sıra, şirketlerin şoförlerinin faaliyetlerini daha rahat izlemesine yardımcı olur.

Takograf şoförün faaliyetlerini seçilen modlardan birine uygun olacak şekilde kaydeder. Taşıt harekete geçtiğinde "sürüş modu" otomatikman devreye girer. Pek çok ülkede uzun yol şoförlerinin takograf kullanma zorunluluğu vardır ve takograf verilerine müdahale etmek kanunen suçtur.

Türkçeye Almanca tachograph sözcüğünden geçmiştir.