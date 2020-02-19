'Taklit' imzayla 156 milyonluk vurgun

Soner KAN

Adana’da özel bir bankada çalışan Nilay P., hesabında yüklü miktarda para olan kişilerin imza sirkülerini avukat olan eşi Ferhat P. ile paylaştı. P. ise bilgileri ortak hareket ettiği çeteye verdi. Çete, bu belgelerdeki imzaları taklit edip, 11 işadamını hazırlanan sahte senetlerle 156 milyon lira borçlandırıp, paranın tahsilatı için de haciz işlemi başlattı. İtiraz için geçerli olan 7 günlük yasal sürenin dolmasının ardından çete, ağına düşürdüğü kişiler adına düzenlediği sahte senetler için haciz getirdi. Senetlerdeki imzanın kendilerine ait olmadığını savunan işadamlarının yargı yoluyla çeteye karşı hukuk mücadelesi verenlerin yolunun da yine şebeke üyelerince kesildiği öne sürüldü.

3’ü kadın 13 zanlıdan; aralarında Ferhat P. ve Orhan Y.’nin bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Nilay P. ile birlikte 3’ü kadın 7 şüpheli de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

30 MİLYONLUK SENET BULUNDU

Şebeke üyelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki adamları, yargı sürecinde devreye girdi. Senetlerdeki imzaların sahte olmasına rağmen, ‘İmza gerçek’ raporu hazırladı. Polis, hem İstanbul’da sahte belgeleri hazırlayan kişiyi hem de Adli Tıp’taki köstebeği arıyor. Çete üyelerinin banka hesaplarına bloke konuldu. Polis, 6 ay takip ettiği çeteyi çökertti, 30 milyonluk sahte senet ele geçirdi.