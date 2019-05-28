Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E okul giriş takdir teşekkür hesaplama sistemi

E-okul giriş ekranı takdir teşekkür hesaplaması yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karneler için heyecan giderek artıyor. Okullar 2019 yılında 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 2. Dönem sınavlarının ardından öğrenciler takdir veya teşekkür alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eylül ayında yeni bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelik içerisinden takdir teşekkür hesaplamalarında devamsızlık durumunun da dikkat alınacağı duyurulmuştu. Yeni yönetmeliğe göre devamsızlığı 5 günden fazla olan öğrenciler takdir veya teşekkür alamıyorlar.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eylül ayında yeni bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelik içerisinden takdir teşekkür hesaplamalarında devamsızlık durumunun da dikkat alınacağı duyurulmuştu. Yeni yönetmeliğe göre devamsızlığı 5 günden fazla olan öğrenciler takdir veya teşekkür alamıyorlar.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

KİMLER TAKDİR VEYA TEŞEKKÜR ALABİLİR?

Öğrencilerin sene sonunda takdir belgesi mi, teşekkür belgesi mi alacağı ya da dönemi belgesiz mi kapatacağı bilgisi yılsonu başarı puanı sayesinde ortaya çıkar. Yılsonu başarı puanı sadece takdir-teşekkür hesaplaması için değil, aynı zamanda liseye giriş ve üniversiteye giriş sınavlarında da öğrencilere ek puan olarak döndüğü için önemli bir veri olarak karşımıza çıkar. Bu puanın belirlenmesi ise öğrencinin aldığı derslerin, haftalık ders programında kaç saatlik yer kapladığı ve o derslere ait dönem sonu not ortalamasının çarpılması ile başlayan bir işlem sonucunda elde edilir. En sonunda elde edilen çarpımların toplamı haftalık toplam ders saatine bölünür ve ortalama elde edilir.

Takdir belgesi alabilmek için öğrencinin yılsonu başarı puanı 85’in üzerinde olması gerekirken teşekkür belgesi, sene sonu başarı notu 70 ile 85 arasında olan öğrencilere verilir. Öğrencinin 70’in altında ortalamaya sahip olması ise dönemi belgesiz kapatacağını işaret eder. Bir öğrenci eğer ortaöğretim hayatı boyunca üç kez takdir belgesi aldıysa üstün başarı belgesi ile ödüllendirilmeye hak kazanır.

KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?

Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp ikiye bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.