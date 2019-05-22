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  3. Tahliye kararına sinirlenen su sporları merkezi işletmecileri malzemeleri ateşe verdi

Tahliye kararına sinirlenen su sporları merkezi işletmecileri malzemeleri ateşe verdi

Tahliye kararına sinirlenen su sporları merkezi işletmecileri malzemeleri ateşe verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tahliyesi istenen bir su sporları merkezinde işletmeciler ile polis ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Yanlarında getirdikleri bidonlardaki benzini üzerlerine ve ekiplere döken merkezin çalışanları, malzemeleri de ateşe verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tahliyesi istenen bir su sporları merkezinde işletmeciler ile polis ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Marmaris Belediyesi, 12 su sporları istasyonu için geçen hafta ihaleye çıktı. İhaleyi kaybeden bir işletme için bugün tahliye kararı çıkarıldı. Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için polis ekipleri ile Uzunyalı mevkisindeki su sporları istasyonuna geldi. Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi ve çalışanları, zabıta ekiplerinden süre istedi.

Ekiplerden olumsuz yanıt alan işletmeci ve çalışanlar, yanlarında getirdikleri bidonlardaki benzini üzerlerine ve ekiplere döktü, ardından da malzemeleri ateşe verdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri bu sırada zor anlar yaşadı. Yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralanırken, 6 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

(AA)

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