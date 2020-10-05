  • $7,7561
  • 9,1157
  • 472.379
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Tahakkuk nedir, ne demek? Tahakkuk TDK'ya göre anlamı ne?
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:52 | Son Güncelleme:

Tahakkuk nedir, ne demek? Tahakkuk TDK'ya göre anlamı ne?

Tahakkuk nedir, ne demek" Tahakkuk TDK'ya göre anlamı ne"

Tahakkuk, Arapça kökenli bir sözcük olmakla birlikte bir ürün ya da hizmet temin ederken sıklıkla kullanılan ifadedir. Türk Dil Kurumu'nda tahakkuk sözcüğünün Türkçe'de yer alan anlamı haberimizde.

Tahakkuk kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından yayınlandı. Dilimize Arapça'dan geçen tahakkuk kelimesi fatura fişlerinde yer almaktadır. Sözlükte gerçekleştirme gibi anlamlara gelmektedir ve bir ürün ya da hizmet temin ederken kullanılır.

TAHAKKUK NEDİR, NE DEMEK?

Dilimize Arapça'dan geçen sözcüklerden biridir. Tahakkuk kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında "gerçekleşme ve yerine gelme" gibi ifadelerle açıklanmaktadır.

Tahakkuk kelimesi özellikle bir ürün ya da hizmet alırken sözleşme içerisinde yer almaktadır.

Bir cep telefonu faturası ya da bir ev interneti gibi durumlar için tahakkuk kelimesi kullanılır. Buradaki temel anlam sözleşme içerisinde yazılı ve imzalı olarak verilen söz doğrultusunda, bu sürenin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilmesidir.

Ekonomide tahakkuk kullanımı ise vergi anlamındaki tahakkuktur. Buna ise ortaya çıkmış ancak kayıtlara geçmemiş bir gelir ya da giderin tanınması cevabı verilebilir. 

<p>Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı opera

Milli kahraman İbrahimov'un şehit olduğu mevzi işgalden kurtarıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Altın fiyatları 5 Ekim 2020: Bugün çeyrek ve gram canlı altın fiyatları ne kadar?

Türkiye'deki Azerbaycanlılar'dan ülkelerine destek

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.