Tahakkuk nedir, ne demek? Tahakkuk TDK'ya göre anlamı ne?

Tahakkuk kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından yayınlandı. Dilimize Arapça'dan geçen tahakkuk kelimesi fatura fişlerinde yer almaktadır. Sözlükte gerçekleştirme gibi anlamlara gelmektedir ve bir ürün ya da hizmet temin ederken kullanılır.

TAHAKKUK NEDİR, NE DEMEK?

Dilimize Arapça'dan geçen sözcüklerden biridir. Tahakkuk kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında "gerçekleşme ve yerine gelme" gibi ifadelerle açıklanmaktadır.

Tahakkuk kelimesi özellikle bir ürün ya da hizmet alırken sözleşme içerisinde yer almaktadır.

Bir cep telefonu faturası ya da bir ev interneti gibi durumlar için tahakkuk kelimesi kullanılır. Buradaki temel anlam sözleşme içerisinde yazılı ve imzalı olarak verilen söz doğrultusunda, bu sürenin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilmesidir.

Ekonomide tahakkuk kullanımı ise vergi anlamındaki tahakkuktur. Buna ise ortaya çıkmış ancak kayıtlara geçmemiş bir gelir ya da giderin tanınması cevabı verilebilir.