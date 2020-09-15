Tağşiş nedir, ne demek? Tağşiş ne anlama geliyor?

Tağşiş kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesini açıklamasının ardından vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Tağşiş kelimesinin manası Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yayımlandı.

TAĞŞİŞ TDK ANLAMI

Tağşiş TDK sözlükte; Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma olarak açıklanmıştır. Tağşiş sözcüğü dilimizde isim olarak kullanılmakla beraber Arapça kökenlidir.

TAĞŞİŞ NEDİR?

Tağşiş, gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi veya var olan ürüne eklenmesi haline verilen addır. Daha çok ürünün maliyetini düşürmek için kullanılan yöntem insan sağlığı açısından çokça zararı bulunmaktadır.