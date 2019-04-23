Swap izi nedir, swap izi ne demek? Müge Anlı'da geçen Swap izi nedir?

“Swap izi nedir, ne demek?” sorusu merak ediliyor. Müge Anlı’da geçen swap izinin anlamı nedir? Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısını bulmak isteyen yakınları Müge Anlı'ya başvurdu. Swap izi detayı izleyicilerin aklını karıştı. Swap izi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle. Programa katılan amca Büyükşen, jandarmada yapılan swap testinde anne babasıyla birlikte yaşayan oğulları Ümit, gelinleri Betül ve olay sırasında evde bulunan kızları Büşra’nın elinde barut izine rastlandığını söyledi. Canlı yayına bağlanan gelin Betül Büyükşen de swap raporunda ellerinde barut izine rastlandığını doğrularken, bunun daha sonrasında olay yerini temizlemelerinden kaynaklandığını söyledi

SWAP İZİ NEDİR?

Elde kan ve barut sıçramaları gözükür. Bunun analizinde kurşun, antimon, baryum tespit edilebilir( Swap analizi). Ateşli silah atış artığı bulunur.

OLAY NEDİR?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısını bulmak isteyen yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda Konya’da evlerine giren maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aradan 8 ay geçmesine karşın katil ya da katillerin ortaya çıkmaması üzerine öldürülen çiftin kardeşleri Müge Anlı’ya başvurarak cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Programa katılan amca Büyükşen, jandarmada yapılan swap testinde anne babasıyla birlikte yaşayan oğulları Ümit, gelinleri Betül ve olay sırasında evde bulunan kızları Büşra’nın elinde barut izine rastlandığını söyledi. Canlı yayına bağlanan gelin Betül Büyükşen de swap raporunda ellerinde barut izine rastlandığını doğrularken, bunun daha sonrasında olay yerini temizlemelerinden kaynaklandığını söyledi.