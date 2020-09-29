Suyun çekilmesiyle gölün ortasındaki adaya kıyıdan yol açıldı: İlk defa gördük

100'den fazla kuş türünün yaz döneminde konakladığı Yedi Kuğular Cenneti'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi. Yedikır Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle gölün ortasında bulunan "Pelikan Adası"na da kıyıdan yol açıldı.

İHA'da yer alan habere göre, Yedikır Baraj Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte Pelikan Adası’na giden yolun ortayı çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gidiyor.

25 YIL SONRA İLK

Adaya yürüyerek geçen ve balık tutan Aydın Kaya, “Bugün buraya piknik amaçlı gelmiştik. 25 yıldır ilk defa suların çekilmiş olduğunu gördük ve bu ada meydana çıktı. Yürüyerek buradan geçebildik. Bugünü değerlendiriyoruz” dedi.

Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanların ilkbahar ve yaz mevsiminde üreme dönemlerini geçirdikleri Türkiye’deki iki sulak alandan biri olan Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin ortasındaki ada ‘Pelikan Adası’ olarak adlandırılıyor. Ak pelikanlar burayı korunaklı ve insan müdahalesi olmadığından dolayı üreme alanı olarak görüyor.