Okumak için geldiği Türkiye'ye ailesi de taşındı

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Haya Alsaife, 3 yıl yurtta kaldıktan sonra geçen yıl annesi ve kardeşlerini de yanına alarak ev kiraladı.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Suriye asıllı Alsaife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini anlattı.

Geldikten sonra 3 ay Türkçe kursuna gittiğini belirten Alsaife, "Yurtta Türk arkadaşlarım vardı, onlarla sürekli Türkçe konuşuyordum. Geldikten bir yıl sonra üniversiteyi girdim. Sosyal çevrem de genişledi, mesela bir dernekte gönüllü çalışıyorum, evsizlere yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce daha farklı bir ülke ile karşılaşacağı düşüncesinde olduğunu söyleyen Alsaife, "Bu kadar gelişen bir ülke beklemiyordum açıkçası. Mesela Arabistan'da metro yok, herkesin kendi arabası var. Burada metro var ve çok güzel. Her yere kolaylıkla ulaşabiliyorsun. İnsanlar çok yardımsever. Hatta Türkiye'yi birçok Arap ülkesinden daha gelişmiş bir ülke olarak gördüm. Daha çok Batı ülkelerine yakın ama kültür olarak da bizden farklı değil. O yüzden burada hayatımı rahat bir şekilde devam ettirebiliyorum." diye konuştu.

Haya Alsaife, Türk yemeklerinden en çok menemen ve İskender kebabını sevdiğini anlattı.

"NİŞANDA ERİK DALI OYNADIM"

Türkçe müzikler dinlediğini de ifade eden Alsaife, "Türkiye'ye gelmeden önce Türk dizilerinden dolayı Türkçe müzik dinlemeye başlamıştım. Buraya geldikten sonra daha fazla dinledim. Mesela Erik Dalı şarkısı var, insanlar sürekli o müzik eşliğinde oynuyor. Konyalı bir arkadaşım bana bu tarz oyunları gösterdi. Bir keresinde de gittiğimiz bir nişanda 'Erik Dalı' oynadım. Biraz farklı ama çok eğlenceli." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Alsaife, "Türkiye'de sonsuza kadar kalmayı düşünüyorum diyebilirim. Türkiye'yi, İstanbul'u çok sevdim, alıştım buraya. Sağ olsun Türkler bana çok yardımcı oldu ve ben de uyum sağladım." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da sinema, tiyatro ve konser gibi sosyal etkinliklerin bulunmadığına işaret eden Alsaife, "Buraya geldiğimde istediğim zaman arkadaşlarımla sinemaya, tiyatroya gidiyorum. Konsere gitmiştim. Sınıfta 15 kişiyiz hem Türkler hem de yabancılar var. Hiçbir zaman bize yabancı gibi davranmadılar. Onların yanında kendimi yabancı gibi hissetmedim." dedi.

Bir dernekte de gönüllü olarak çalıştığını aktaran Haya Alsaife, yaz döneminde ailesine maddi destek sağlamak için farklı işlerde de çalıştığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da çay içme kültürünün çok yaygın olmadığını dile getiren Alsaife, "Suudi Arabistan'da kahve içiyoruz. Ancak Türkiye'de herkes çay içtiği için biz de Türk çayı içmeye başladık." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞLIYIM, HEDEFİM FUTBOLCU OLMAK"

Alsaife'nin iki kardeşi ve annesi de geçen yıl Türkiye'ye gelerek burada yaşamaya başladı. Annesine ve kardeşlerine Türkçe öğreten Alsaife, onların Türkiye'ye uyum sağlamasına da yardımcı oluyor.

Haya'nın kardeşi Hala Alsaife de üniversiteye hazırlandığını, Türkiye'de üniversite okumak istediğini söyledi.

Kardeşlerden en küçüğü Yazen Alsaife ise "Burada Türk arkadaşlarım var. Birlikte dışarı çıkıp oynuyoruz, konuşuyoruz hatta dersten kaçıyoruz. Kaykay sürüyoruz birlikte. Takım olarak Beşiktaş'ı tutuyorum. Beşiktaş futbol okuluna gidiyorum. Arkadaşlarımla antrenman yapıyoruz. Bu sene yaz kampına gittim. Hedefim ise futbolcu olmak." diye konuştu.

(AA)