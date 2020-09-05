Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İki farklı alternatifli sütlü irmik tatlısı tarifi!

Tatlı krizleri için ideal ve pratik sütlü irmik tatlısı tam da bu anlar için alternatif oluşturuyor. Özellikle çay ya da kahvenin yanında yapılan sütlü irmik tatlısı, Türk mutfağının gözde tatlılarından olmaya devam ediyor. Yumuşacık tam kıvamında sütlü irmik tatlısı tarifi sizlerle...

SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

1 kg süt

1 su bardağı irmik

7 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı Teremyağ

1 çorba kaşığı hindistancevizi

SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Soğuk süte toz şeker ve irmiği ekleyip kaynatın. Biraz koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince vanilya Tereyağ ve 1 çorba kaşığı hindistancevizi ekleyip boza kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Boza kıvamına gelince ıslatılmış tepsi veya bir kalıba döküp soğutun. Üzerini antepfıstığı veya tarçınla süsleyip dilimleyerek soğuk olarak servis yapın.

BİSKÜVİLİ SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Bisküvili sütlü irmik tatlısı için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir;

1 paket kakaolu bisküvi

12 yemek kaşığı şeker

8 yemek kaşığı irmik

1 kg süt

1 paket vanilya

BİSKÜVİLİ SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Sütlü irmik tatlısı yapmak için öncelikle soğuk sütü tencereye alın.

Şeker ve irmiği ilave edin. Kısık ateşte boza kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan almadan önce vanilya ekleyelim ve karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Tatlımızın yarısını borcama dökün.

Üzerine kakaolu bisküvilerden 1 sıra dizin.

Kalan muhallebiyi de bisküvilerin üzerine boşaltın.

İrmik tatlımız Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırarak birkaç saat dinlendirin.

Soğuk olarak servis yapın. Servis yaparken üzerine ceviz, hindistan cevizi veya tarçın serpebilirsiniz.

Dilerseniz muhallebiyi 3 eşit parçaya bölüp bisküvileri 2 kat halinde de dizebilirsiniz.