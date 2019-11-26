Sütlaç tarifi ve yapılışı | Fırında Sütlaç nasıl yapılır? En nefis Sütlaç tarifi ve yapılışı haberimizde!

Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi, yemeğin yanına tatlı yapmak isteyen ve ne yapacağına karar veremeyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Fırın sütlaç ve normal olarak ikiye ayrılan bu tarif yemek severlerin ilgisini çekiyor. MasterChef Türkiye yarışma programının Gaziantep’te çekilen bölümünde de yarışmacıların yaptığı tatlılardan birisi olunca izleyiciler merak edip en kolay tarifi araştırmaya başladı. Peki, Fırında Sütlaç nasıl yapılır? İşte en kolay tarifi ve yapılışı

SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1/4 bardak Pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay kaşığı Vanilya

1/2 bardak Su

PÜF NOKTALARI

Sütlacı kaselere alırken, tencereden alıp direkt olarak kaselerin içine dökmeyin. Böyle olursa, pirinçler eşit bir şekilde dağılmayacaktır. Bir kepçe yardımıyla transfer ederseniz, daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Sütlaç yapılışı için, ilk önce pirincimizi bol soğuk suda yıkayarak nişastasının iyice akmasını sağlıyoruz ve süzgeçte bekleterek iyice duruluyoruz. Yıkadığımız pirinçleri tencereye aktarıyoruz. Üzerine yarım su bardağı su ekliyoruz ve hafif suyunu çekene kadar pirinci haşlıyoruz. Pirinçlerin ön pişirmesi tamamlandıktan ve suyunu tamamen çekmeden çok azıcık kalmışken üzerine yavaş yavaş sütü ilave ediyoruz. Üç yemek kaşığı toplam sütümüzden ayırıyoruz. Onu buğday nişastasını açmak için kullanacağız.

Ardından, tencereye şekeri ilave ediyoruz. Birazcık vanilya özütü ekliyoruz. Dilerseniz toz vanilya ya da vanilya çubuğu da ekleyebilirsiniz. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak her şeyi pişiriyoruz. Ayırdığımız sütü nişastanın üstüne döküyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Sütü 10 dakika pişirdikten sonra nişastayı sütün içine ilave ediyoruz. Karışımımız hafif kıvam aldıktan, muhallebiden biraz daha sulu olduktan sonra kaselere bölüştürüyoruz. Fırında da pişeceği için çok fazla kıvam almasına gerek yok.

Kaselere bölüştürdüğümüz sütlacı 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sütlacı fırına vermeden önce koyduğumuz tepsiye sütlacın kurumaması için biraz su ekliyoruz. Üzeri iyice kızaran sütlaçlarımızı önce dışarıda biraz ılınmaları için bırakıyoruz. Ardından buzdolabında bekletip servise hazır hale getiriyoruz. Sütlacımız hazır. Afiyet olsun

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya2 su bardağı su

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Fırında sütlaç yapılışı için; pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda pişene kadar haşlayın. Sütten 2 parmak kadarını ayırın. Kalan sütü ve vanilyayı pirinçlere ekleyip kaynamasını bekleyin. Kaynayan sütlaca şekeri ve kalan sütle ezdiğiniz buğday nişastasını ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Fırına uygun kaplara sütlacınızı bölüştürün. Kapları yarısına kadar su dolu tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca çıkarıp dövülmüş fındık ya da ceviz serperek servis edebilirsiniz.