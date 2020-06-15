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  3. Süt kazanına düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:06 | Son Güncelleme:

Süt kazanına düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Süt kazanına düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan İrem Su Karataş (3), iddiaya göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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