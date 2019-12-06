Suşi (Sushi) tarifi ve yapılışı: Suşi (Sushi) nasıl yapılır?

Sushi (Suşi) tarifi ve yapılışı yoğun bir şekilde aratılıyor. Suşi (Sushi) nasıl yapılır? MasterChef yarışmasının 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar çeşitli Sushi (Suşi) çeşitlerini yaptılar. Suşi, bir Japon mutfağı yemeğidir; pirinç sirkesi ve şeker ile tatlandırılmış haşlanmış pirinç üstüne veya içine balık, diğer deniz ürünleri veya sebze gibi malzemeler konarak servis edilir. İşte Suşi (Sushi) tarifi ve yapılışı

SUSHİ (SUŞİ) TARİFİ

SUSHİ MALZEMELERİ

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

1/4 (çeyrek) adet avokado

1 adet ufak havuç

1 adet badem salatalık

50 ml pirinç sirkesi (mirin)

Salamura somon füme

Yarım yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

SUSHİ (SUŞİ) NASIL YAPILIR?

Suşi yapılışı için pirinci ılık su ile yarım saat boyunca ıslatın. Daha sonra nişastası gidene kadar iyice yıkayın. Yıkanan pirinçleri bir bardak sıcak su ile yarım dk en küçük ocakta tam açık ateşte, sonra suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte haşlayın.

Pirinç pişince bir karıştırılıp üzerine bir peçete kapatın ve 15 dakika boyunca dinlendirin. Sonra cam bir kaba alınıp karıştırılarak iyice soğutun.Küçük bir cezvede 50 ml pirinç sirkesi, tuz ve şeker eriyene kadar ıslatın, hemen pirinçlere ekleyin. 1-2 dk sürekli karıştırılarak homojen bir şekilde pirinçle karışması sağlayın.

Avokado, havuç ve salatalık kürdan gibi ince ince (Jülyen) doğrayın. Bir kaseye su doldurulup hazırda bekletin.

Nori yaprağının parlak kısmı bize bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açın. Soğuyan pirinci 3 parçaya ayırın. Her nori yaprağına pirinçin 1/3ü kaşıkla ekleyin, parmak uçları su ile ıslatılarak pirinç yaprağın yer yerine eşit bir şekilde yayılır.Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıklar ekleyin. Üzerine salamura somon ekleyip, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkılarak rulo haline getirin.

Bıçağı suya daldırıp, rulonun iki ucundaki sarkan parçalar kesin.Tercihe göre dilimlenerek yanında soya sosu ve wasabi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...