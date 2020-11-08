Şuşa ne demek, ne anlama geliyor? Şuşa isminin manası nedir?

Şuşa kelimesi birçok kişinin yakından takip ettiği konu başlıklarından biri oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa kentinin, Ermeni işgalinden kurtulduğunu açıkladı. Bunun üzerine Şuşa kelimesine yönelik araştırmalar yapıldı. Tarihi kaynaklara göre, Şuşa kelimesi, Karabağ Hanlığı'nın ilk lideri tarafından kullanılmıştır. Şuşa ne demek, ne anlama geliyor?

ŞUŞA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Şuşa isminin Klasik İran Türkçesi kökenli olduğu ve bu dilde cam veya şişe manasına gelen Shīsha kelimesinden türediği düşünülmektedir.

Oxford Concise Dictionary of World Place Names eserine göre şehir, Türk Kaçar Hanedanı kökenli İranlı yönetici Ağa Muhammed Şah'ın İbrahim Halil Han ile şehre girerken yaptığı konuşması üzerine bu ismi almıştır.

Şehrin eski ismi olan Penahabad ise Karabağ Hanlığı'nın ilk lideri olan Penah Ali Han'a atfen konulmuştur ve Penah şehri anlamına gelir.

ŞUŞA KENTİNİN ÖNEMİ

Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.