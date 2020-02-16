Survivor Parviz Abdullayev kimdir, nereli? Survivor 2020 Parviz Abdullayev kaç yaşında?

Parviz Abdullayev nereli, kimdir? soruları merak ediliyor. Survivor 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yarışmda Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerin hayatı araştırılıyor. 16 Şubat Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan programın yarışmacıları arasında profesyonel kick boksçu Parviz Abdullayev’de yer alıyor. 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya gelen Abdullayev ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.