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  3. Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardım için başvurmuş
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:27 | Son Güncelleme:

Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardım için başvurmuş

Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardım için başvurmuş

Bursa'nın İnegöl Kaymakamlığı'na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuran bir kişinin, 6 adet aracının olduğu belirlendi. İlçede 15 bin 550 kişinin başvuru yaptığı sosyal destek yardımında, kriterleri karşılamayanların talebi reddedildi.

İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'na 15 bin 550 kişi sosyal yardım desteğinden yararlanmak için başvuruda bulundu. 1000 lira sosyal destek almak için başvuran vatandaşların, mal varlıkları da araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda başvuru yapan 3 kişinin mal varlıkları şaşırttı. Ayrı ayrı 3 erkek vatandaştan birinin 161 adet büyükbaş hayvanı bulunduğu, diğerinin yılları 2012 ila 2020 arasında değişen 6 adet aracının olduğu ve birinin ise villa sahibi olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin de sosyal destek talebi reddedildi.

'SÜRÜSÜ VAR'

Kriterlere uymayan başvurulara ilişkin açıklama yapan Kaymakam Şükrü Görücü, 'Sosyal yardım vakfımıza, yardıma ihtiyacı olmayan vatandaşların da müracaat ettiğini tespit ettik. Bunların yardım alması mümkün değil. Kriterlere uymayıp, başvuruda bulunanların bazılarının bir sürü halinde büyükbaş hayvanları var, ev bark sahibi olanlar var, 6 araç sahibi olan var' dedi.


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