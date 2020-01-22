Sürücü belgesi süresi uzatıldı mı? Sürücü belgesi yenileme son günü ne zaman?

Sürücü belgesi süresi uzatıldı mı? sorusu sürüc belgelerini yenilemeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2017 yılı itibari ile kimliklerde değişime gidildi ve eski kağıt kimlikler dijitalleşerek kredi kartı türevi ve çipli hale geldi. Ehliyeti olan ve yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların gerekli evrak ve belgelerle birlikte yenileme yapmaları gerekiyor. Sürücü belgesi süresi uzatıldı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı: Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31.12.2022'ye kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır'' denildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME BELGELERİ NELERDİR?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesi randevusu almak için “https://randevu.nvi.gov.tr/” adresine girebilirsiniz. Bu sistemde bulunan, “Sürücü belgesi” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Aynı zamanda bu sistem üzerinden yeni kimlik, pasaport ve adres kayıt için de randevu alabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; randevu tarihinden en az yarım saat önce randevunuzu iptal etmeniz gerekmektedir. 2 (iki) defa iptal işlemi yapılmadan randevulara gidilmediği takdirde; aynı veya farklı bir belge tipi için 1 ay boyunca yeni bir randevu alınamayacaktır. Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK), pasaport ve sürücü belgesi başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine,

https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir (öğrenmek için tıklayınız). Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.