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  3. Sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi?
03 Eylül 2020 Perşembe 12:21 | Son Güncelleme:

Sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi?

Sürpriz nasıl yazılır" Sürpriz mi, süpriz mi"

Şaşırtma anlamına gelen sürpriz kelimesi Türkçe'de isim olarak yer almaktadır. Gün içerisinde kullandığımız sözcüklerden biri olan sürpriz, Türk Dil Kurumu sözlük sayfasında yer alıyor. Sürpriz kelimesin en doğru kullanımı hem öğrenciler hem de dilimizi doğru kullanmak isteyen kişilerin dikkat ettiği konular arasında yer alıyor.

Sürpriz kelimesi, sıklıkla kullanılan ve çok fazla hata yapılan kelimelerin başında yer alıyor. Türkçe’yi doğru konuşup yazmak, kuşkusuz herkesin bilmesi gereken konular arasında bulunuyor. Sürpriz sözcüğünü de bu amaçla doğru kullanmak gerekiyor.

SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışlarını en aza indirmek isteyen vatandaşlar konuya detaylı olarak hakim olmak istiyor. TDK, kelimenin doğru kullanımını “Sürpriz” olarak belirledi.

Sürpriz kelimesine örnek cümle;

"Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor."

SÜRPRİZ KELİME ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya da insanın üzüntüsüne yol açan olay." Şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kelimenin benzer anlamını taşıyan bir diğer sözcük ise "şaşırtı"dır.

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