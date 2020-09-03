Sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi?

Sürpriz kelimesi, sıklıkla kullanılan ve çok fazla hata yapılan kelimelerin başında yer alıyor. Türkçe’yi doğru konuşup yazmak, kuşkusuz herkesin bilmesi gereken konular arasında bulunuyor. Sürpriz sözcüğünü de bu amaçla doğru kullanmak gerekiyor.

SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışlarını en aza indirmek isteyen vatandaşlar konuya detaylı olarak hakim olmak istiyor. TDK, kelimenin doğru kullanımını “Sürpriz” olarak belirledi.

Sürpriz kelimesine örnek cümle;

"Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor."

SÜRPRİZ KELİME ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya da insanın üzüntüsüne yol açan olay." Şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kelimenin benzer anlamını taşıyan bir diğer sözcük ise "şaşırtı"dır.