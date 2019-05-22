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  3. Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

DİYARBAKIR'da tarihi surlara çıkan C.P. adlı genç kız, atlayacağı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi surlarda meydana geldi. Surlara çıkan, C.P. adlı genç kız, atlayacağını söyledi. Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı. Surlardan indirilen C.P., ambulansla hastaneye görüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

DHA

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