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11 Haziran 2019 Salı 12:58 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 12:58

Suriyeli iki aile arasında çıkan kavga kameralarda

Suriyeli iki aile arasında çıkan kavga kameralarda

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalasla yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Cadde ortasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi, cami avlusundan aldığı kalasla kavga ettiği kişilerden birine saldırdı.

Boynuna ve sırtına kalas darbeleri alan Suriyeli genç ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanarak bayılan yerdeki kişiyi ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Polis kalasla saldırıyı gerçekleştiren kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga ve kalaslı saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla birbirleriyle kavga etmesi ve kavga sırasında bir kişinin kalasla yaptığı saldırı görülüyor.

(DHA)

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