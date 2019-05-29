Suriyeli çocuk yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Dayıoğlu, "Karşılaştığım manzara sonrasında önyargım nedeniyle ağladım" dedi. Suriyeli Elissa da, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum, haram yemem" diye konuştu.

DHA'nın aktardığı habere göre, unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu, çörek bırakmak için markete girerken çantasındaki 17 bin 500 lirayı düşürdü. 2 çocuk annesi Dayıoğlu, kızını özel bir okula kaydettirmek için gittiği sırada çanta ve aracı kontrol etti ancak parasını bulamadı.

Dayıoğlu, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Marketi aradığımda 'Bir Suriyeli para buldu' dediler ama ne kadar olduğunu söylemediler. Telefon numarası bırakmış, numaradan Suriyeliyi aradılar ve parayı onlara teslim etmedi, ta ki ben gidinceye kadar. Gittim, paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Ama ben çok kötü bir şekilde ağlıyordum önyargım yüzünden. Suriyelilere karşı beslediğimiz, yani hepsini bir tuttuk herhalde diye düşünüyorum ve şimdi de gerçekten büyük pişmanlığını yaşıyorum. Paramı bulan ve ismini bile sormayı unuttuğum Suriyeliye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 17 bin 500 lira parayı alıp götürebilirdi de."

Parasını teslim aldığı sırada ağlayınca Suriyelinin kendisini teskin etmeye çalıştığını belirten Dayıoğlu, "Bana, 'Hayır ağlama. Haram değil bu senin, helal. Dönüp dolaşıp sana gelecekti' dedi. Ben kendisine ulaşmasam parayı polise götürecekmiş. Çocuğumun okul parasıydı ve geri kavuştum" diye konuştu.

SURİYELİ ELİSSA: İYİ BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM, HARAM YEMEM

Öte yandan herkesin merak ettiği Suriyelinin 4 yıl önce Halep'ten Kahramanmaraş'a gelen 4 çocuklu Elissa ailesinin oğlu Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı.

DHA muhabirinin ulaştığı, babası alüminyum doğrama dükkanı işleten Elissa, arkadaşı Abdülfettah Attel ile birlikte namaz kılmak için camiye giderken parayı bulduklarını söyledi.

Paranın sahibine ulaşmak için markete telefon numarasını bıraktığını, akşam 17.00'ye kadar arayanın olmaması durumunda parayı polise teslim etmeye karar verdiğini belirten Elissa, "Camiye gidiyordum telefona bakarken aşağıda para vardı. Arkadaş sosyal deney olabileceğini düşündü. Çevredekiler fotoğraf ve video çekip bizim alıp almayacağımıza bakacaklarını düşündü. Bu nedenle o çok korktu, ben korkmadım. O yüzden ben parayı alıp namaza gittim. Namazı kıldıktan sonra geri geldim. Markete numaramı verdim, 'Paranın sahibi çıkarsa beni arasınlar' dedim" diye konuştu.

Eve gittikten 2 saat sonra telefonun çaldığını belirten Elissa, "Marketten aradılar, 'Paranın sahibi gelecek' dediler. Ben arkadaşımla birlikte gittim. Markette paranın sahibi olan kadın ağlıyordu. Paranın miktarını sordum. 100'lük mü, 50'lik mi, poşetin rengi gibi emin olmak için bazı sorular sordum. O kişi sahibi çıktı. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Çünkü o para helal, haram olsa kaybederdi. O yüzden Allah'a çok şükür sahibi çıktı. Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. 17 bin 500 lira bu zamanda iyi para. Ben Allah'tan korkuyorum, haram yemem. O yüzden parayı verdim" dedi.

(Sputnik News)