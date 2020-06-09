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  3. Suriyeli bebeğin cenazesini morgdan acılı dayıları teslim aldı
09 Haziran 2020 Salı 13:25 | Son Güncelleme:

Suriyeli bebeğin cenazesini morgdan acılı dayıları teslim aldı

Suriyeli bebeğin cenazesini morgdan acılı dayıları teslim aldı

Antalya'da 80 metrelik sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Suriyeli Mahmud Casım hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesini morgdan iki dayısı kucağında çıkardı.

Olay, dün Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serada işçi olarak çalışan Suriyeli Faız - Fatma Casım çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Mahmud Casım, oyun oynarken 8 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Bir süre sonra çocuğun düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğun kuyunun 24’üncü metresinde sıkıştığını tespit etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Casım’ın bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, Mahmut Casım’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Casım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KUCAĞINDA ÇIKARDI

Bugün sabah saatlerinde morga gelen çocuğun Akil ve Ali ismindeki dayılarının son derece üzgün olduğu gözlendi. Bank üstünde oturan iki dayı, cenazeyi teslim alacağı sırada duygulandı. Dayılardan Akil, minik yavrunun cansız bedenini kucağına alarak kendi araçlarına bindi ve defin işlemleri için mezarlığa götürdü.

Mahmud Casım’ın Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

İHA

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