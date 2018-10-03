Suriye sınırındaki orman yangınları sürüyor
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Hatay sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangınları sürüyor.
Beşşar Esed rejimi güçlerinin dün, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar devam ediyor.
Yayladağı ilçesi sınırına 2 kilometre mesafedeki alevlere güvenlik gerekçesiyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı öğrenildi.
Yangınların Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.
(AA)