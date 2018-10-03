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Suriye sınırındaki orman yangınları sürüyor

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Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Hatay sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangınları sürüyor.

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Beşşar Esed rejimi güçlerinin dün, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar devam ediyor.

Yayladağı ilçesi sınırına 2 kilometre mesafedeki alevlere güvenlik gerekçesiyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı öğrenildi.

Yangınların Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.

(AA)

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