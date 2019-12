Surf and Turf nedir, nasıl yapılır? İşte Surf and Turf tarifi ve yapılışı...

Surf and Turf tarifi mutfakta yeni lezzetler denemek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Surf and Turf nasıl yapılır? MasterChef yarışma programında pişirilen lezzetler izleyiciler tarafından aratılıyor. Yarışmanın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Mehmet Şef yarışmacılardan Surf ad Turf yapmalarını istedi. Yarışmacıları zorlayan tarif ekran başına izleyenler tarafından da merak edildi. İşte Surf and Turf tarifi ve yapılışı...

SURF AND TURF TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı Kikkoman Teriyaki Marine & Sos

2 yemek kaşığı yeşil limon suyu

2 yemek ayçiçek yağı, ayrıca kızartmak için biraz daha yağ

4 adet küçük yağsız dana biftek veya bonfile

12 adet büyük soyulmuş karides; başları ve kuyrukları üzerinde kalacak

Salsa:

1 dilim karpuz, soyulmuş ve çekirdekleri ayıklanmış

¼ salatalık, ortadan ikiye kesilmiş, çekirdek kısmı alınmış

1 kuru soğan, soyulmuş ve kıyılmış

75 g tatlı mısır

½ yeşil acı biber, çekirdeği ayıklanmış ve küp küp doğranmış

1 yemek kaşığı Kikkoman Doğal Fermente Az Tuzlu Soya Sosu

2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

2 çay kaşığı kıyılmış taze mercanköşk otu

SURF AND TURF NASIL YAPILIR?

Surf and Turf için önce Teriyaki Marine Sos ile limon suyu ve sıvıyağı karıştırılır. Biftekler ve karidesler iki ayrı tabağa alınır, sosun yarısı bifteklerle karideslerin üzerine dökülür. Üstleri kapatılır ve 1 saat serin bir yerde bekletilir.

Salsa için karpuz ve salatalık dilimlenir ve soğan, şeker mısır ve acı biberle karıştırılır. Soya sosu ve sirke eklenir, karışımın üzerine mercanköşk otu serpiştirilir.

Tava ısıtılır, gerekirse biraz sıvıyağ ilave edilir. Biftekler, kızgın tavada 5 dakika ya da sizin isteğinize göre kızartılır, bir kere çevrilir. Tavadan alınır ve ılık tutulur.

Tava silinir, gerekirse biraz sıvıyağ konulur ve karidesler pembeleşene kadar her tarafı 1-2 dakika kızartılır. Tavadan alınır. Kalan marine sos, tavaya alınır, 30 saniye fokurdayarak kaynatılır ve bifteklerle karideslerin üzerlerine dağıtılır. Hiç bekletmeden salsa ile servis edilir.