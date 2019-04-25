Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Nisan MPİ Süper loto çekiliş sonuçları sorgula!

25 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları araştırılan konuların arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşa gelir kapısı olan Süper Loto, yine binlerce kişiye ikramiye dağıtıyor. 600. haftada sürekli devreden büyük ikramiye sahibini buldu ve 6 bilen bir kişi 15 milyon 356 bin 555 lira kazandı. Geçtiğimiz hafta 6 bilen kişinin kuponunu İzmir’de yatırdığı açıklandı Binlerce kişinin merakla beklediği Süper Loto’nun 25 Nisan sonuçları haberimizde…

25 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı gibi sitemizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA (18 NİSAN) KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 600. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 33, 36, 37 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 600'üncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin 555 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 13 bin 60'ar lira, 4 bilen 3 bin 882 kişi 201'er lira, 3 bilen 86 bin 128 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç ya da dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1'den 54'e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1'den 54'e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız takdirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. 3-5-13-37-45-1-4333-17-31-22 Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar 21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez, 15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez, 4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİLİR?

Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi ya da Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

SÜPER LOTO BİLETİNİZE DİKKAT EDİN

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

BİLET ÜZERİNİN İMZALANMASININ HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI VAR MIDIR?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MP İdaresi ya da herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.

BİLET ORTAKLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!