Süper Loto 2 Mayıs çekiliş sonuçları kaçta belli olacak? 2 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? tüm bu soruların yanıtları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 601. kez çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında bilen çıkmamış ve büyük ikramiye 2.031.870,70 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 36 olmuştu. Bu hafta Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Süper Loto çekiliş sonucu ve sorgulama işlemi hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Süper Loto hakkında merak edilenler...

SÜPER LOTO 2 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAÇTA BELLİ OLACAK?

Süper Loto 2 Mayıs çekiliş sonuçları 21:15'de gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belli olacak. Süper Loto 2 Mayıs sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

2 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama işlemi Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto Çekiliş Sonucu sekmesinden yapılabilir.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİLİR?

Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi ya da Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

SÜPER LOTO BİLETİNİZE DİKKAT EDİN

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

BİLET ÜZERİNİN İMZALANMASININ HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI VAR MIDIR?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MP İdaresi ya da herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.

BİLET ORTAKLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!