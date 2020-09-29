Süper hücre yağışları nedir, ne demek? Süper hücre yağışları nasıl oluşur?

İstanbul'da süper hücre yağışlarının etkili olacağı meteoroloji tarafından vurgulanan konulardan bir oldu. Ani ve etkili bir şekilde etkisini gösteren süper hücre yağışlarının sağanak yağışların en etkili olan türüdür. Süper hücre yağışlarına zaman zaman rüzgarlar da dahil olabiliyor.

SÜPER HÜCRE NE DEMEK?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Orajın dört alt sınıfından biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARI NEDİR?

Sağanak yağışların en etkili şekline süper hücre deniyor. Söz konusu yağışlar iri dolu taneleri şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda ani yağmur şeklinde olup sel felaketlerine de yol açabiliyor. Aynı zamanda süper hücre yağışlara şiddetli rüzgarlar da eşlik edebiliyor.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLAR NASIL OLUŞUR?

Süper hücre yağışlar; az yağışlı, klasik ve bol yağışlı olmak üzere üç çeşide ayrılıyor.

Az yağışlı süper hücre, genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir. Bu yüzden etkileri daha küçük çaplıdır.

Klasik süper hücre, yine nem oranına bağlı olarak oluşur ve genellikle dolu şeklinde seyreder. En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgalara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.

Bol yağışlı süper hücreler ise çok yoğun yağışlara sebep oldukları için görüş mesafesi oldukça düşer, bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülür.