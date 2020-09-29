Süper hücre yağışlar nedir?

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, süper hücre olaylarının kapıda olduğunu bildirdi.



SÜPER HÜCRE YAĞIŞLAR NEDİR?

Sağanak yağışların en etkili şekline süper hücre deniyor. Söz konusu yağışlar iri dolu taneleri şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda ani yağmur şeklinde olup sel felaketlerine de yol açabiliyor. Aynı zamanda süper hücre yağışlara şiddetli rüzgarlar da eşlik edebiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise konuya ilişkin, Twitter hesabı üzerinden başta belediyeler olmak üzere tüm takipçilerini uyardı. Prof. Dr. Birpınar, “Bu hafta çok şiddetli yağışlar bekleniyor. Tüm belediyelerimizin şimdiden tedbir almaları gerekiyor. İklim değişikliğinin etkilerini çok yoğun hissedeceğimiz bir yaz olacak. Süper hücre olayları kapıda. Sel, taşkın ve su basması olaylarına karşı tedbirli olalım…!” ifadelerini kullandı.