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  3. Süper Ay tutulması ne zaman olacak? Süper Ay tutulması nedir? İşte o tarih!

Süper Ay tutulması ne zaman olacak? Süper Ay tutulması nedir? İşte o tarih!

Süper Ay tutulması ne zaman olacak" Süper Ay tutulması nedir" İşte o tarih!

Süper Ay tutulması için geri sayım başladı. Mart ayında gerçekleşecek olan tutulma için meraklı bekleyiş sürüyor. Gökyüzünden gözler için şölen oluşturacak olan Süper Ay tutulması bu daha büyük ve parlak gözükecek. Peki, bu muhteşem doğa olayı ne zaman olacak? Süper Ay tutulması nedir? Çıplak gözle izlenilebilecek olan ay tutulması Türkiye'den de gözlenecek.

Süper Ay tutulmasında ay, normal görüntüsünden 30 kat daha fazla parlak gözükecek. Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği ay tutulması için günler kaldı. Süper Ay tutulması ne nedir? Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle meydana geliyor. Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda gerçekleşmesi sonucu yaşanıyor. Tutulma ile ilgili merak edilenler haberde.

2020 SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Çıplak gözle izlenilebilecek olan ay tutulması 9 Şubat’ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta olacak.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.


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