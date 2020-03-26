Sumak çayı nasıl yapılır? Sumak çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Sumak baharatı, Ortadoğu’ya özgü olan sumak çalısının kuru ve toz hale getirilmesinden elde ediliyor. Halk arasında yemeğe aroma vermesi dışında çok çeşitli faydaları ile de biliniyor. Sumak çayı tarifi ve faydaları haberimizde…

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir çay bardağına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş veya tane sumak (mümkünse taze sumak) koyup üzerine kaynar su dökülür ve 5 dakika demlemeye bırakılır. 1-2 damla kekik yağı da 5 dakikalık demleme sonunda ilave edilip tüketilebilir; zira sumakla beraber oldukça faydalıdır. Ancak sumak çayında dibe çöken posa tüketilmemelidir. Ekşiliği fazla olduğundan dolayı ekstra limon koymaya gerek olmayabilir.

Şayet tadını sevmezseniz demleme sonrasında az miktar bal ile tatlandırılabilir. Öksürüğü ve faranjiti olan veya boğaz yanması olanlar ilk yudumlarda birkaç kez gargara yaparak boğazı temizledikten sonra kalanı afiyetle içebilir. Eğer herhangi bir şikayetiniz yoksa her gün tüketmeyip arada kürler halinde az miktarlarda içebilirsiniz.

SUMAK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Sumağın, kansere, kalp hastalığına ve yaşlanma belirtilerine neden olabilecek etkenleri önlediği bilinmektedir. İçerdiği antioksidan sayesinde aynı zamanda koroner kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanabilen bir diyete de büyük katkıda bulunduğunu söyleniyor. Aynı zamanda tüketilen yiyeceklere eklenen sumak diyabet hastalığını önlemede birebir etkilidir. Sumak çayı, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır.

Sumak çayı, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrular. Soğuk algınlığı, , artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu da ortaya çıkmıştır. Ek olarak sumak çayı bağışıklığı da güçlendirmede oldukça etkilidir.