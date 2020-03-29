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Sultangazi'de tramvayda yangın paniği

Sultangazi'de tramvayda yangın paniği

SULTANGAZİ'de Topkapı-Mescid- i Selam Tramvay Hattında çalışan bir tramvayda saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçinde az sayıda yolcu ile Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvayın bir vagonundan Sultançiftliği Durağı'na geldiği sırada dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Görevliler tarafından tramvayda bulunan az sayıdaki yolcu tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği vagondaki yangına köpük ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre tramvayda inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.


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