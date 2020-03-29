Sultangazi'de tramvayda yangın paniği

Dumanı fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Görevliler tarafından tramvayda bulunan az sayıdaki yolcu tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği vagondaki yangına köpük ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre tramvayda inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.