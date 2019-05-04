Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sultangazi'de büyük panik! Mahalleyi arılar sardı

Sultangazi'de büyük panik! Mahalleyi arılar sardı

Sultangazi'de büyük panik! Mahalleyi arılar sardı

Sultangazi'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın girişinde bir süredir arı besleniyordu. Çok sayıda arı bugün mahalleliye saldırdı. Sokaktan geçenler arıların saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazıları kaçıp kurtulmaya çalışırken bazıları ise karton kutuları başlarına geçirerek sokakta hızla ilerledi. Arılar çok sayıda kişiyi de soktu. Mahalleye çekim için gelen gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti. Çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri beklenirken arıları besleyen ve Suriyeli olduğu belirtilen kişi elektrikli süpürge ile giriş katın penceresini saran arıları çekti. 

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova