Sultangazi'de bir çocuk çatıya çıkıp oynamaya başladı... Yürekler ağza geldi

Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı.

Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER

Öte yandan, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta kazaya davetiye çıkardı. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiç bir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürdü.