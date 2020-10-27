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  • Sultangazi'de bir çocuk çatıya çıkıp oynamaya başladı... Yürekler ağza geldi
27 Ekim 2020 Salı 14:49 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de bir çocuk çatıya çıkıp oynamaya başladı... Yürekler ağza geldi

Sultangazi'de bir çocuk çatıya çıkıp oynamaya başladı... Yürekler ağza geldi
DHA

Sultangazi'de bir binanın çatı katına çıkan çocuğun görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıda oyun oynamaya başlayan çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı.

Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER

Öte yandan, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta kazaya davetiye çıkardı. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiç bir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürdü.

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