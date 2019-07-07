Sultanbeyli'de orman yangını

İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.

Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.