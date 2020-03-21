Sultanbeyli'de 25 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 25 yaşındaki Lale Bayram evinde ölü bulundu.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 25 yaşındaki Lale Bayram evinde ölü bulundu. Lale Bayram'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA