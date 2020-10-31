İçişleri Bakanı Soylu, kendisinin, eşinin ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haberin ardından Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu hakkında araştırmalar hız kazandı. Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu kimdir? Hamdiye Soylu kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edildi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN EŞİ HAMDİYE SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu hakkında bilgi bulunmuyor. Hamdiye Soylu yardımseverliği ile biliniyor. Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun mutlu bir evlilikleri var. Biri kız biri oğlu iki çocukları bulunuyor.

Süleyman Soylu kimdir, kaç yaşındadır? Süleyman Soylu'nun kaç çocuğu var?