Sulama havuzuna düşen oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

İzmir kent merkezinden kısa süre önce Foça ilçesinin Bağarası Kazımdirik Mahallesi'ne taşınan Yamak ailesinin oğulları Baran, dün saat 18.00 sıralarında dolaşmak için dışarı çıktı. Oğlunun evlerine yaklaşık 150 metre mesafedeki başkasına ait etrafı tel örgülerle çevrili zeytin bahçesine girdiğini gören Ahmet Yamak, peşinden gitti. Bu sırada Baran Yamak, bahçedeki 30 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe sahip, 2 metre derinliğindeki toprak sulama havuzuna düştü. Oğlunun düştüğünü görüp, yardıma koşan Ahmet Yamak, suya atladı. Yamak, oğlu Baran'ı kurtarmayı başardı ancak kendisi havuzdan çıkamadı. Ahmet Yamak, dibi bataklık olan havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

Gözlerinin önünde babasını kaybeden Baran Yamak'ın feryadına koşan çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ahmet Yamak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA