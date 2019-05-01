Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sulama havuzuna düşen oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

Sulama havuzuna düşen oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

Sulama havuzuna düşen oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

İzmir'in Foça ilçesinde Ahmet Yamak (38), sulama havuzuna düşen oğlu Baran'ı (14) kurtarmak için suya atladı. Oğlunu kurtarmayı başaran Ahmet Yamak, kendisi havuzdan çıkamayınca yaşamını yitirdi.

İzmir kent merkezinden kısa süre önce Foça ilçesinin Bağarası Kazımdirik Mahallesi'ne taşınan Yamak ailesinin oğulları Baran, dün saat 18.00 sıralarında dolaşmak için dışarı çıktı. Oğlunun evlerine yaklaşık 150 metre mesafedeki başkasına ait etrafı tel örgülerle çevrili zeytin bahçesine girdiğini gören Ahmet Yamak, peşinden gitti. Bu sırada Baran Yamak, bahçedeki 30 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe sahip, 2 metre derinliğindeki toprak sulama havuzuna düştü. Oğlunun düştüğünü görüp, yardıma koşan Ahmet Yamak, suya atladı. Yamak, oğlu Baran'ı kurtarmayı başardı ancak kendisi havuzdan çıkamadı. Ahmet Yamak, dibi bataklık olan havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

Gözlerinin önünde babasını kaybeden Baran Yamak'ın feryadına koşan çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ahmet Yamak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar