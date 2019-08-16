Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5542
  • 6,1592
  • 268.687
  • 96395.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde etkili olan yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarında son iki haftada 46 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcabbar, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 18 eyaletin 16'sını etkileyen sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 evin zarar gördüğünü, bunlardan 595'inin tamamen yıkıldığını 3 binden fazlasının da kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Abdulcabbar, "Aşırı yağışlar sonucu evlerin çökmesi, sel sularına kapılarak ve çukurlara düşüp boğulma sonucu 46 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u aldattı mı?
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Hazal Kaya kararını verdi! Ünlü oyuncu doğumdan sonra...
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</strong></p> <p>İstanbul Büyükşehir Belediyes

İstanbul Trafiğinde Tepki Çeken Görüntü... İşçi Böyle Taşınmaz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

Rusya kahraman pilotları konuşuyor